Porsche не станет выпускать автомобили на новом заводе Audi в США

Немецкая компания Porsche не планирует организовывать производство собственных автомобилей в Соединённых Штатах, несмотря на подготовку масштабного промышленного проекта другой марки концерна Volkswagen — Audi. Об этом стало известно из заявления финансового директора Porsche Йохена Брекнера, сделанного во время конференции для инвесторов.

По данным издания MarkLines, опубликовавшего материал 28 октября, руководство Porsche исключило возможность переноса сборки автомобилей на будущий американский завод Audi. Предполагается, что новое предприятие Audi будет построено в штате Джорджия.

Инвестиции в проект оцениваются примерно в 4 млрд долларов. Для Audi создание собственного производства на американской территории должно стать способом укрепления позиций на местном рынке и изменения структуры международных поставок.

Однако Porsche придерживается иной стратегии. Финансовый директор компании заявил, что даже в случае реализации проекта Audi производитель спортивных автомобилей не намерен переносить туда выпуск своих моделей.

Решение отражает различия в производственной политике двух брендов, входящих в состав Volkswagen Group. Audi выпускает более широкий ассортимент автомобилей, включая массовые модели премиального сегмента, тогда как Porsche ориентируется на спортивные автомобили и внедорожники более высокой ценовой категории.

Организация производства за рубежом требует значительных первоначальных вложений, создания логистических цепочек и формирования системы поставщиков. Экономическая целесообразность подобных решений зависит от объёмов продаж, производственных затрат и условий международной торговли.

Заявление Porsche означает сохранение действующего подхода к размещению производственных мощностей. При этом планы Audi по строительству американского предприятия остаются самостоятельным проектом внутри автомобильного концерна.