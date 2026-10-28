General Motors инвестирует в производство гибридов в США

Американский автоконцерн General Motors намерен инвестировать в модернизацию предприятия Lansing Delta Township Assembly, расположенного в штате Мичиган. Компания планирует подготовить производственные мощности к выпуску автомобилей с гибридными силовыми установками. Информация об этих планах опубликована автомобильным аналитическим изданием MarkLines 28 октября.

Заявление производителя было сделано 27 октября. В General Motors подтвердили, что завод рассматривается как площадка для организации будущего гибридного производства. При этом конкретные модели и сроки запуска конвейера пока не раскрываются.

Для реализации проекта автоконцерн также пересматривает условия ранее согласованной государственной поддержки. Компания совместно с Министерством энергетики США занимается реструктуризацией одного из предоставленных ранее финансовых механизмов.

Предприятие Lansing Delta Township Assembly входит в производственную сеть General Motors и специализируется на сборке автомобилей для североамериканского рынка. Подготовка площадки к выпуску гибридов позволит расширить возможности завода по производству машин с различными типами силовых установок.

Гибридные автомобили сочетают двигатель внутреннего сгорания и электрический привод. В зависимости от конструкции они могут использовать электромотор для снижения расхода топлива, рекуперации энергии при торможении и движения на электротяге в отдельных режимах.

Развитие такого направления позволяет автопроизводителям предлагать покупателям промежуточное решение между традиционными бензиновыми машинами и полностью электрическими моделями.

Пока General Motors не уточняет размер предполагаемых вложений, перечень будущих автомобилей и сроки начала их серийного производства. Дополнительную информацию компания обещает предоставить ближе к запуску проекта.