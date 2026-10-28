Электрический Range Rover Sport прошёл первые дорожные испытания

Британское издание Autocar опубликовало первые впечатления от испытаний полностью электрического Range Rover Sport. Новая модификация популярного внедорожника должна дополнить существующую линейку моделей с бензиновыми, дизельными и гибридными силовыми установками.

Range Rover Sport традиционно совмещает высокий уровень комфорта с возможностью динамичного движения по асфальту и преодоления сложных участков бездорожья. При создании электрической версии инженерам необходимо было сохранить эти характеристики, несмотря на увеличение массы автомобиля из-за тяговой батареи.

По оценке журналистов, проводивших испытания, электрическая силовая установка особенно хорошо соответствует характеру модели. Отсутствие традиционного двигателя внутреннего сгорания снижает уровень шума, а мгновенная реакция электромоторов на нажатие педали акселератора позволяет точнее управлять тягой.

На бездорожье подобные особенности также имеют значение. Электрический привод позволяет плавно регулировать крутящий момент при движении на небольшой скорости, что полезно при преодолении препятствий и на покрытиях с ограниченным сцеплением.

Одной из основных инженерных задач остаётся согласование работы силовой установки с подвеской и электронными системами управления шасси. Для тяжёлого внедорожника особенно важны устойчивость, предсказуемое поведение и сохранение комфорта на неровных дорогах.

Электрический Range Rover Sport рассматривается как очередной этап электрификации модельного ряда британской марки. При этом производитель намерен сохранить характерные для семейства возможности движения вне асфальта.

Публикация Autocar представляет собой предварительный обзор ходовых качеств модели, а не результаты независимых сравнительных испытаний серийных автомобилей. Окончательные характеристики потребительских версий необходимо оценивать после завершения разработки.