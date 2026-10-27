В Джакарте могут отменить дорожные льготы для электромобилей

В Индонезии обсуждают возможность пересмотра льгот, предоставляемых владельцам электрических автомобилей. Одно из предложений предусматривает отмену исключений из дорожных ограничений Джакарты после того, как доля электромобилей достигнет примерно 30% автомобильного парка.

О такой позиции сообщил председатель индонезийской ассоциации производителей электротранспорта Periklindo Моэлдоко. Его комментарии 27 октября приводит профильное издание IndoEVs.

В Джакарте действует система ограничения движения автомобилей по принципу четных и нечетных регистрационных номеров. Она используется для уменьшения загруженности дорог в определенные дни и часы. Электрические машины в настоящее время пользуются исключением из этих правил.

Однако по мере роста количества электромобилей такая льгота может перестать соответствовать первоначальным задачам транспортной политики. Электрическая силовая установка сокращает локальные выбросы от автомобиля, но сама по себе не решает проблему дорожных заторов.

Обсуждение касается и других мер стимулирования продаж электротранспорта. Представители отрасли рассматривают возможность постепенного изменения государственной поддержки по мере развития рынка.

Предложение пока не означает немедленной отмены льгот. Для изменения действующего порядка потребуются решения компетентных органов. Сроки пересмотра правил и методика расчета доли электромобилей не установлены.