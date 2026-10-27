В Индонезии готовят открытие нового завода аккумуляторов CATL

Власти Индонезии готовятся официально открыть предприятие по производству аккумуляторов для электрического транспорта в Караванге, провинция Западная Ява. Проект реализуется при участии китайской CATL и индонезийской государственной структуры Indonesia Battery Corporation.

Как сообщает IndoEVs 27 октября, об ожидаемом открытии рассказал министр Бахлил Лахадалия. При этом предприятие уже выпускает продукцию: по ранее опубликованным сведениям, поэтапная работа производственных линий началась в июле 2026 года. Таким образом, предстоящая церемония будет официальным открытием действующего завода.

Мощность первой очереди оценивается в 6,9 ГВт·ч ежегодно. В дальнейшем ее планируется довести как минимум до 15 ГВт·ч. По оценке участников проекта, такого объема достаточно для производства аккумуляторных батарей примерно для 250 тысяч электромобилей.

Общий объем инвестиций в расширение предприятия до запланированной мощности составляет около 1,2 миллиарда долларов. Завод выпускает аккумуляторные ячейки и готовые батарейные блоки для электротранспорта, а также системы стационарного хранения энергии.

Развитие местного аккумуляторного производства особенно важно для Индонезии, где ужесточаются требования к доле отечественных компонентов в автомобилях. Однако конкретные производители машин, которые будут приобретать батареи нового предприятия, пока не названы.