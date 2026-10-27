Volvo выпустит в 2027 году более доступный электромобиль для Европы

Шведская компания Volvo Cars готовит новую электрическую модель, предназначенную прежде всего для европейского рынка. Премьера запланирована на 2027 год, а первые поставки покупателям ожидаются после летнего сезона. Информацию о планах производителя 27 октября приводит DriveAgent News.

Новый автомобиль должен занять более доступную ценовую нишу по сравнению со старшими электрическими моделями марки. Предполагается использование платформы SPA3, которая также лежит в основе Volvo EX60.

Название будущей модели производитель пока не подтвердил. В профильных публикациях упоминается обозначение EX50 и возможность замены нынешнего EX40, однако официальной информации на этот счет нет.

Планы Volvo предусматривают презентацию трех новых автомобилей в 2027 году. Один из них ориентирован на Европу, а два других предназначены главным образом для китайского рынка. До конца десятилетия компания рассчитывает расширить модельный ряд за счет нескольких новых разработок.

Запуск более доступного электромобиля происходит на фоне финансовых трудностей Volvo. По итогам третьего квартала компания сообщила об убытке в размере 3,7 миллиарда шведских крон и сокращении примерно 2500 рабочих мест.

Технические характеристики, емкость аккумулятора, запас хода и стоимость перспективной модели пока не объявлены. Поэтому сравнивать ее по этим параметрам с конкурентами преждевременно.