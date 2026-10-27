Porsche готовит уникальный автомобиль стоимостью 15 млн долларов

Компания Porsche расширяет направление индивидуального производства автомобилей Sonderwunsch. В подразделении, занимающемся выполнением специальных заказов клиентов, находятся в работе не менее 15 уникальных проектов. Стоимость самого дорогого из них достигает 15 миллионов долларов.

Об этом 27 октября сообщает Torquecafe со ссылкой на заявления Александра Фабига, отвечающего в Porsche за персонализацию автомобилей и классическое наследие марки. По словам представителя компании, стоимость менее масштабных индивидуальных проектов начинается примерно от двух миллионов долларов.

Программа Sonderwunsch существует с 1978 года. Она позволяет клиентам заказывать эксклюзивное оформление автомобилей, специальные технические и кузовные решения, а также восстановление исторических моделей с учетом индивидуальных требований.

Одним из примеров такой работы стала реставрация Porsche Carrera GT, принадлежащего клиенту из Пуэрто-Рико. Автомобиль восстановили до состояния, сопоставимого с новым, дополнив его эксклюзивными элементами.

Развитие персональных заказов связано со стремлением Porsche увеличить доходность премиального направления бизнеса. Производство уникальных машин позволяет получать более высокую выручку с каждого заказа, не увеличивая массовый выпуск.

При этом подробности автомобиля за 15 миллионов долларов пока не раскрываются: производитель не уточняет ни его базовую модель, ни технические характеристики.