В США предложили обозначать беспилотные автомобили голубыми огнями

Национальное управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA) предложило разрешить специальные световые сигналы для автомобилей, передвигающихся под управлением автоматизированных систем. Предполагается, что голубовато-бирюзовые огни помогут окружающим определить транспортное средство, которым в определенных условиях управляет автоматика.

Как сообщает австралийский портал Torquecafe 27 октября, регулирующий орган рассматривает возможность стандартизации таких обозначений. Световые сигналы могут использоваться для информирования пешеходов, других водителей и экстренных служб о режиме работы автомобиля.

При этом ведомство пока не смогло количественно оценить предполагаемое влияние нововведения на безопасность движения. Причина заключается в небольшом количестве подобных машин и продолжающемся развитии технологий автономного управления.

Отдельное значение имеет разграничение уровней автоматизации. Большинство современных систем помощи водителю относятся ко второму уровню, при котором человек обязан контролировать дорожную обстановку. Полностью беспилотные такси работают по иным принципам.

Компания Mercedes-Benz ранее получила разрешение использовать подобные сигналы на испытательных автомобилях в отдельных американских штатах. Теперь предлагается создать более общие правила. Пока инициатива NHTSA находится на стадии обсуждения и не является обязательным стандартом.