«Газпромнефть-СМ» выпустила масло для компрессоров, работающих при –50 °C

«Газпромнефть – смазочные материалы» запустила производство синтетических масел для промышленных компрессоров. Новая линейка рассчитана на оборудование, которое эксплуатируется в энергетике, нефтегазовом секторе, металлургии, строительстве и на транспорте, и позиционируется как замена зарубежным аналогам.

Продукт Gazpromneft Compressor PAO Synth-46 разработан инженерами научно-исследовательского центра компании. Сначала специалисты проанализировали требования производителей компрессорного оборудования, после чего с помощью цифровой платформы на базе искусственного интеллекта подобрали рецептуру синтетической основы и пакета присадок. Масло сохраняет свойства в широком температурном диапазоне — вплоть до –50 °C, что позволяет применять его в разных климатических зонах.

Как отметил генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Сергей Стародубцев, компания за несколько лет существенно расширила ассортимент за счет спецификаций, которые ранее в России не производились:

«Это масла для всех видов транспорта, уникальные белые масла для пищевой промышленности и фармацевтики, индустриальные масла для энергетики и крупных инфраструктурных проектов. Вся эта инновационная продукция — результат эффективной работы команды аналитиков, ученых и инженеров. Разрабатывая собственные решения, мы формируем основу технологического суверенитета и устойчивости отечественной промышленности и экономики».

В компании подчеркивают, что новая продукция рассчитана на высокие нагрузки и разные температурные режимы, поэтому может использоваться вместо импортных масел на промышленных объектах.