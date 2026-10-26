В Индии автомобили могут подорожать из-за новых требований безопасности

В Индии готовятся ужесточить технические требования к безопасности легковых автомобилей. Новые стандарты будут вводиться поэтапно начиная с апреля 2027 года. Как сообщает Financial Express 26 октября, изменения могут привести к увеличению стоимости производства и розничных цен на машины.

Первый этап предусматривает обновление требований к защите пассажиров при фронтальных и боковых столкновениях, безопасности пешеходов и противоугонным системам.

С апреля 2029 года начнут действовать дополнительные нормативы для ударов сзади. Бензиновые и дизельные автомобили должны будут выдерживать испытания без утечки топлива, а электромобили — без повреждений тяговой батареи.

Для выполнения новых требований производителям может потребоваться усиление кузовных элементов, топливных баков и защитных конструкций аккумуляторов. Представители отрасли допускают, что себестоимость бюджетных моделей увеличится как минимум на десять тысяч рупий.

Дополнительно с октября 2029 года вводятся требования стандарта AIS-192 к автомобильным регистраторам событий, фиксирующим параметры движения перед аварией и во время столкновения.

Фактическое подорожание будет зависеть от конструкции конкретных автомобилей и готовности производителей компенсировать дополнительные расходы.