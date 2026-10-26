Во Вьетнаме готовят проект автозавода на Филиппинах за $500 млн

Вьетнамский конгломерат Vingroup рассматривает возможность строительства крупного предприятия по производству электрических автомобилей на Филиппинах. Предполагаемый объём инвестиций составляет 500 миллионов долларов. Подробности проекта 26 октября опубликовало автомобильное издание MarkLines.

Информация о планах компании первоначально появилась 21 октября в сообщении Министерства торговли и промышленности Филиппин. Согласно представленным данным, строительство производственного комплекса предполагается начать в первом квартале 2027 года.

Начальная проектная мощность нового предприятия оценивается в 200 тысяч автомобилей ежегодно. Выпускаемые машины планируют поставлять не только покупателям на Филиппинах, но и на другие рынки.

Vingroup является владельцем автомобильного производителя VinFast, специализирующегося на электрическом транспорте. Компания расширяет своё международное присутствие и рассматривает страны Юго-Восточной Азии как перспективное направление развития.

Создание локального производства позволит сократить зависимость от импорта готовых автомобилей и сформировать дополнительную производственную базу в регионе.

При этом точный модельный ряд будущего предприятия и дата начала серийного выпуска машин пока не объявлены.