Audi построит первый автомобильный завод в США за 4 млрд долларов

Немецкий автопроизводитель Audi объявил о планах строительства собственного предприятия в американском штате Джорджия. Объём инвестиций в проект оценивается приблизительно в четыре миллиарда долларов. Информацию о новой производственной площадке 26 октября опубликовало отраслевое издание MarkLines.

Предприятие разместят на территории промышленной зоны Middle Georgia Mega Site в округе Пич. Это будет первый автомобильный завод Audi в Соединённых Штатах и одна из крупнейших производственных площадок марки.

Строительные работы предполагается начать в 2027 году. Выпуск автомобилей запланирован на начало следующего десятилетия. После выхода на проектную мощность предприятие сможет производить до 200 тысяч автомобилей ежегодно.

Реализация проекта должна обеспечить создание приблизительно 4500 рабочих мест. Строительство собственного завода позволит Audi расширить производственное присутствие в Северной Америке и организовать выпуск автомобилей непосредственно на одном из важных для компании рынков.

При этом окончательный модельный ряд американского предприятия пока не раскрыт. Производителю предстоит определить, какие автомобили будут наиболее востребованы на местном рынке к моменту запуска производства.