Bugatti допустила выпуск облегчённого Tourbillon с механической коробкой

Компания Bugatti рассматривает возможность создания облегчённой версии гиперкара Tourbillon, оснащённой механической коробкой передач. Об этом руководитель марки Мате Римац рассказал британскому изданию Top Gear в интервью, опубликованном 26 октября.

По словам Римаца, переход Bugatti под полный контроль Rimac Group и группы инвесторов открывает больше возможностей для разработки необычных автомобилей. В частности, компания может использовать архитектуру Tourbillon для создания нескольких технически различающихся моделей.

Действующий гиперкар оснащается атмосферным двигателем V16 объёмом 8,3 литра, разработанным совместно с Cosworth. Силовая установка также включает три электромотора и тяговую батарею ёмкостью 25 кВт·ч. Совокупная мощность достигает приблизительно 1800 лошадиных сил.

Облегчённый автомобиль теоретически может отказаться от гибридных компонентов и восьмиступенчатой роботизированной коробки передач. Один только бензиновый двигатель развивает около 1000 лошадиных сил.

По оценке журналистов Top Gear, исключение электрической части позволит заметно уменьшить массу гиперкара. Однако руководство Bugatti пока не подтвердило запуск такого проекта в производство. Речь идёт о возможном направлении дальнейшего развития модели.