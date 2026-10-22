BMW вывела на испытания большой электрический кроссовер iX7

Компания BMW продолжает испытания нового большого электрического кроссовера iX7. Замаскированный прототип заметили на гоночной трассе Нюрбургринг вместе с обновлённой бензиновой версией X7 M60.

Как сообщает Carscoops, будущая новинка получит трёхрядный салон и станет одной из самых крупных моделей электрической линейки немецкой марки. Автомобиль предназначен для покупателей, которым необходимы просторный семейный салон и высокий уровень комфорта.

На опубликованных снимках прототип сохраняет характерные пропорции большого внедорожника BMW. При этом отдельные элементы кузова скрыты маскировочной плёнкой, поэтому окончательные особенности дизайна пока неизвестны.

Испытания на Нюрбургринге позволяют инженерам оценивать управляемость, устойчивость и поведение автомобиля при повышенных нагрузках. Для тяжёлых электрических кроссоверов особое значение имеют настройка подвески и распределение массы.

Технические характеристики, ёмкость батареи и запас хода iX7 официально не раскрыты.

Ожидается, что модель расширит электрическую гамму BMW и станет альтернативой традиционному X7 с двигателем внутреннего сгорания.