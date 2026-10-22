Премиальная марка Luxeed выйдет на новые рынки без технологий Huawei

Китайская компания Chery готовится вывести премиальную марку Luxeed на международный рынок. Продажи в Новой Зеландии и Австралии планируется начать примерно в середине 2027 года. При этом экспортные автомобили не будут оснащаться аппаратным и программным обеспечением Huawei.

Об этом рассказал генеральный директор Luxeed International Шон Сюй. По его словам, автомобили для зарубежных покупателей получат собственную электронную архитектуру Chery, включая систему помощи водителю Falcon и мультимедийную платформу Lingxi.

Первой экспортной моделью станет большой минивэн LLounge, разработанный с учётом требований рынков с правосторонним расположением руля. Автомобиль предложат с шестиместным и семиместным салоном.

В Китае модель оснащается последовательной гибридной системой с аккумулятором ёмкостью 53,4 кВт·ч. Заявленный совокупный запас хода достигает 1320 километров по циклу CLTC.

Второй новинкой станет спортивный кроссовер Stormax с двухмоторным приводом мощностью 460 кВт. Он способен разгоняться до 100 км/ч менее чем за 3,9 секунды.

Цены и характеристики экспортных версий пока не объявлены.