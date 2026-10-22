General Motors готовит Cadillac с новой системой автономного вождения

General Motors раскрыла подробности развития систем автономного управления автомобилями. Первой моделью, которая получит новую технологию, должен стать электрический Cadillac Escalade IQ или его удлинённая версия IQL в 2028 году.

По информации Car and Driver, система будет предназначена прежде всего для движения по автомагистралям. Водитель сможет активировать её нажатием одной кнопки, после чего электроника возьмёт на себя выполнение предусмотренных функций управления.

Технология будет работать на новой вычислительной платформе GM. В дальнейшем компания намерена расширять возможности автоматизации и внедрять систему на другие модели, включая автомобили с бензиновыми двигателями.

Одновременно концерн модернизирует фирменный сервис OnStar. В Cadillac Lyriq 2027 модельного года появится интеллектуальный помощник, способный взаимодействовать с календарём владельца и предлагать персонализированные рекомендации.

Разработчики подчёркивают важность защиты пользовательской информации.

При этом возможности автономного вождения будут зависеть от условий эксплуатации и предусмотренных производителем ограничений.