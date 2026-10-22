Geely показала новый семиместный гибридный кроссовер Lynk & Co 900L

Китайская компания Lynk & Co, входящая в состав Geely, раскрыла первые изображения нового большого кроссовера 900L. Автомобиль получил подключаемую гибридную силовую установку и трёхрядный салон, рассчитанный на семь пассажиров.

Длина новинки составляет 5280 мм, ширина — 1999 мм, высота — 1810 мм. Колёсная база достигает 3170 мм. По габаритам автомобиль сопоставим с крупными представительскими внедорожниками и ориентирован прежде всего на семейных покупателей.

Изображения машины появились в материалах китайской системы сертификации автомобилей. Публикация позволяет оценить внешний дизайн модели, однако полная информация о комплектациях и технических характеристиках пока не раскрыта.

Использование подключаемой гибридной установки предполагает возможность передвижения на электротяге и наличие двигателя внутреннего сгорания. Точные параметры аккумулятора и запас хода производитель ещё должен подтвердить.

Появление 900L расширит присутствие Lynk & Co в сегменте больших премиальных кроссоверов, где усиливается конкуренция между китайскими марками.