General Motors представила новую платформу для доступных электромобилей

Американский концерн General Motors представил стратегию развития электромобилей нового поколения. Центральным элементом программы станет платформа четвёртого поколения с более дешёвыми и эффективными аккумуляторами.

Компания намерена использовать литий-марганцевые батареи LMR, разработанные совместно с LG Energy Solution. По предварительным данным, их энергетическая плотность будет на 33% выше, чем у распространённых литий-железо-фосфатных аккумуляторов. Это должно увеличить запас хода без существенного повышения стоимости автомобилей.

Инженеры GM также сократили количество компонентов электропривода на 40% и переработали электрическую архитектуру машин. Новая центральная вычислительная система позволит быстрее обрабатывать данные и управлять электронными функциями.

Отдельное направление программы связано с искусственным интеллектом. Концерн рассчитывает уменьшить цикл разработки автомобилей с пяти до двух лет благодаря цифровому моделированию.

В перспективе новые технологии будут использоваться как в массовых электромобилях, так и в более дорогих моделях концерна.