CATL представила новую батарейную систему для грузовиков

Китайский производитель аккумуляторов CATL представил новую батарейную систему для грузового транспорта на фоне усиления конкуренции на рынке электромобилей. Одновременно компания раскрыла финансовые результаты за третий квартал 2026 года, продемонстрировав рост выручки и прибыли. Об этом 21 октября сообщает китайское издание City News Service.

CATL занимает ведущие позиции на мировом рынке аккумуляторных батарей для электрического транспорта. Продукция компании используется различными автопроизводителями и поставщиками энергетических систем.

Развитие технологий для коммерческого транспорта становится отдельным направлением бизнеса. В отличие от легковых электромобилей, грузовики предъявляют более высокие требования к энергоёмкости, долговечности и способности аккумуляторных систем работать при значительных нагрузках.

Дополнительное значение имеет время, которое транспортное средство проводит вне эксплуатации во время зарядки. Для логистических компаний длительный простой грузовиков напрямую влияет на производительность автопарка и расходы на перевозки.

Представленная CATL система отражает стремление производителя расширить присутствие в сегменте коммерческого электротранспорта. При этом эффективность новых решений будет определяться не только характеристиками аккумуляторов, но и совместимостью с транспортными средствами, стоимостью обслуживания и развитием зарядной инфраструктуры.

Финансовые результаты компании показывают, что рынок аккумуляторов продолжает расти, однако конкуренция оказывает давление на прибыльность бизнеса.

По итогам третьего квартала чистая прибыль CATL увеличилась на 14,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 21,2 млрд юаней, или приблизительно 3,2 млрд долларов.

Рост оказался существенно медленнее, чем во втором квартале, когда прибыль компании увеличилась на 36%. В четвёртом квартале 2025 года соответствующий показатель достигал 57%.

Выручка CATL за третий квартал выросла на 59% и составила 165,2 млрд юаней. За первые девять месяцев 2026 года компания получила 442 млрд юаней выручки, что на 56% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Чистая прибыль за январь — сентябрь достигла 64,53 млрд юаней, увеличившись на 31,6%.

Несмотря на положительную динамику, квартальные результаты оказались ниже рыночных прогнозов. Дополнительное давление на оценку компании оказали опасения инвесторов относительно снижения прибыльности китайской индустрии электромобилей.

Акции CATL на Гонконгской бирже снизились на 6,6% во вторник, 20 октября, на фоне пересмотра аналитиками JPMorgan инвестиционной оценки компании.

Разработка новых аккумуляторных технологий для грузовиков может стать одним из способов расширения бизнеса CATL за пределами традиционного сегмента легковых электромобилей. Однако коммерческий успех таких решений будет зависеть от их стоимости, технических характеристик и готовности транспортных операторов переходить на электрические автопарки.