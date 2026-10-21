В Великобритании упростили установку домашних зарядок для электромобилей

Британские власти отменили одно из административных требований, затруднявших установку домашних зарядных устройств для электромобилей. Владельцам машин больше не требуется получать отдельное разрешение на планировочные работы при устройстве специальных каналов для зарядного кабеля через тротуар. Об изменении правил 21 октября сообщает издание Autocar.

Нововведение предназначено прежде всего для владельцев электромобилей, которые живут в домах без собственного подъездного пути или парковочного места непосредственно на территории участка.

Такие автомобилисты могут парковаться вдоль улицы, но при этом не имеют возможности организовать зарядку непосредственно возле дома без пересечения пешеходной зоны.

Одним из технических решений являются специальные кабельные каналы, встроенные в покрытие тротуара. Они позволяют проложить провод от настенной домашней зарядной станции до припаркованного у дороги автомобиля.

Кабель размещается ниже уровня пешеходной поверхности, поэтому не должен создавать препятствий для прохожих, людей с ограниченной мобильностью или пользователей детских колясок.

До изменения правил установка подобных каналов требовала отдельного разрешения в рамках градостроительных процедур. Теперь британское правительство исключило это требование, рассчитывая сократить бюрократические издержки и ускорить развитие домашней зарядной инфраструктуры.

Министр по вопросам автобусного сообщения и местного транспорта Саймон Лайтвуд назвал прежнюю процедуру избыточным административным барьером. По оценке властей, её отмена способна сэкономить владельцам электромобилей приблизительно 300 фунтов стерлингов при установке зарядного оборудования.

При этом изменение правил планирования не означает, что автомобилисты могут самостоятельно вскрывать тротуары без соблюдения других обязательных требований. Работы, связанные с общественным покрытием, по-прежнему должны соответствовать применимым техническим нормам и требованиям безопасности.

Вопрос доступности домашней зарядки имеет большое значение для распространения электромобилей. Обычно зарядка на собственном объекте обходится дешевле использования публичных быстрых станций, особенно при наличии выгодного ночного тарифа на электроэнергию.

Однако владельцы жилья без частной парковки часто вынуждены регулярно обращаться к коммерческим зарядным сетям, что увеличивает эксплуатационные расходы.

Британские власти рассчитывают, что упрощение установки кабельных каналов сделает электромобили более привлекательными для городских жителей и позволит расширить использование домашней инфраструктуры без необходимости строительства дополнительных парковочных мест.