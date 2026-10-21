Alpine A390 продаётся хуже ожиданий, но Renault не изменит стратегию

Французская марка Alpine столкнулась с более низким, чем ожидалось, спросом на свой первый спортивный электрический кроссовер A390. Несмотря на скромные показатели реализации, руководство Renault Group не намерено пересматривать долгосрочную стратегию развития бренда. Об этом 21 октября сообщает британское издание Autocar.

Кроссовер Alpine A390 появился на рынке в конце прошлого года и стал важной частью программы расширения модельного ряда. Ранее марка ассоциировалась прежде всего с компактным спортивным купе A110, однако переход к электромобилям потребовал создания автомобилей для более широкой аудитории.

Одновременно с хэтчбеком A290 новая модель должна была помочь Alpine укрепить позиции в премиальном сегменте и привлечь покупателей, рассматривающих спортивные электромобили других производителей.

Одним из прямых конкурентов A390 является электрический Porsche Macan. Однако привлечь сопоставимую аудиторию французской компании пока не удалось.

По словам генерального директора Alpine Филиппа Крифа, продажи A390 находятся на уровне приблизительно 250 автомобилей ежемесячно. Это ниже первоначальных ожиданий производителя.

Глава Renault Group Франсуа Прово заявил, что не считает ситуацию критической. Он подчеркнул, что значение новой модели заключается не только в количестве проданных автомобилей, но и в формировании долгосрочной репутации марки.

По мнению руководителя концерна, первоначальные прогнозы развития Alpine могли оказаться чрезмерно оптимистичными. Прово считает необходимым осторожнее оценивать потенциал относительно небольшого производителя, работающего в конкурентном сегменте спортивных автомобилей.

Для Alpine выход на рынок электрических кроссоверов связан с существенными инвестициями в разработку, новые силовые установки, программное обеспечение и организацию продаж. При этом высокая стоимость премиальных электромобилей ограничивает круг потенциальных покупателей.

Ещё одна сложность заключается в изменении восприятия бренда. Поклонники традиционных спортивных автомобилей могут не сразу принять переход к более крупным электрическим моделям, тогда как покупатели премиальных кроссоверов уже имеют широкий выбор среди известных марок.

Тем не менее Renault Group рассчитывает, что A390 поможет Alpine закрепиться в новом сегменте и создать основу для будущего модельного ряда.

В ближайшей перспективе главным показателем успешности этой стратегии станет не только увеличение продаж, но и способность марки сохранять собственную спортивную идентичность при расширении аудитории.