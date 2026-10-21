Mercedes-Benz столкнул два новых CLA для проверки безопасности

Компания Mercedes-Benz провела необычное испытание безопасности, организовав столкновение двух движущихся автомобилей семейства CLA. В демонстрационном краш-тесте участвовали гибридный CLA Shooting Brake и полностью электрический седан CLA. О результатах испытания 21 октября рассказало издание Motor1 со ссылкой на производителя.

В отличие от стандартных лабораторных проверок, при которых неподвижный автомобиль подвергается удару специальной тележки с деформируемым барьером, инженеры использовали два серийных автомобиля.

Гибридный универсал столкнулся с водительской стороной электрического седана, имитируя боковой удар на перекрёстке. Скорость при испытании составляла 56 километров в час. Оба транспортных средства находились в движении, а непосредственно перед столкновением торможение не применялось.

Масса каждого автомобиля достигала примерно двух тонн. В салонах разместили восемь испытательных манекенов, представлявших четырёх взрослых и четырёх детей.

По заявлению Mercedes-Benz, пассажирские отсеки обеих машин сохранили структурную целостность после удара. Зарегистрированные манекенами нагрузки остались ниже биомеханических предельных значений, используемых компанией при оценке защиты пассажиров.

Особое внимание специалисты уделили высоковольтному аккумулятору электрического CLA. При сильном боковом ударе батарея, размещённая под полом автомобиля, потенциально может подвергаться значительным механическим нагрузкам.

Испытание показало, что аккумуляторный блок сохранил герметичность, а его элементы не получили повреждений, нарушающих целостность конструкции. Кроме того, высоковольтная электрическая система автоматически отключилась после столкновения.

Такая функция предназначена для снижения электрических рисков как для пассажиров, так и для спасателей, которые могут работать с повреждённым автомобилем.

В Mercedes-Benz подчёркивают, что испытания реальных аварийных сценариев являются частью многолетней программы автомобильной безопасности. С 1969 года компания проанализировала и реконструировала около шести тысяч дорожных происшествий.

При разработке каждой новой модели производитель проводит приблизительно 150 физических краш-тестов и около 15 тысяч компьютерных симуляций.

Несмотря на успешный результат демонстрации, один эксперимент не может гарантировать безопасность при любых дорожных происшествиях. Реальные последствия зависят от скорости, угла столкновения, массы автомобилей, использования ремней безопасности и других обстоятельств.

Тем не менее испытание демонстрирует, как автопроизводители адаптируют системы пассивной безопасности к новым архитектурам электромобилей и наиболее опасным сценариям городских аварий.