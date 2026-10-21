Lexus отказался от подзаряжаемого гибрида TX 550h+ на 2027 год

Компания Lexus пересмотрела моторную гамму большого трёхрядного кроссовера TX для 2027 модельного года. Производитель исключил из семейства версию TX 550h+ с подзаряжаемой гибридной силовой установкой, оставив покупателям бензиновую модификацию TX 350 и обычный гибрид TX 500h. Об изменениях 21 октября сообщило издание Motor1.

Lexus TX появился на американском рынке в 2024 модельном году и позиционируется как семейный премиальный кроссовер с просторным салоном. Версия TX 550h+ была наиболее электрифицированной модификацией в линейке и позволяла использовать внешнюю зарядку аккумулятора.

Причину прекращения выпуска подзаряжаемого гибрида японская компания официально не назвала. При этом статистика продаж Lexus не позволяет однозначно установить популярность каждой отдельной силовой установки, поскольку производитель публикует преимущественно совокупные показатели семейства.

После обновления базовым вариантом остаётся TX 350 с 2,4-литровым бензиновым турбомотором мощностью 275 лошадиных сил. Двигатель развивает 430 Нм крутящего момента и работает совместно с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Покупателям доступны передний и полный привод.

Начальная стоимость TX 350 на американском рынке составляет 58 890 долларов.

Более дорогая версия TX 500h оснащается гибридной установкой, объединяющей 2,4-литровый турбомотор и электрические компоненты. Суммарная отдача системы достигает 366 лошадиных сил. Такой кроссовер предлагается исключительно с полным приводом, а его стоимость начинается от 72 410 долларов.

По данным американского издания, гибрид TX 500h расходует примерно 8,7 литра топлива на 100 километров в смешанном цикле по американской методике EPA. Для бензиновой версии соответствующий показатель составляет около 10,2 литра.

Оба оставшихся варианта не нуждаются в подключении к зарядной станции. Покупателям, заинтересованным в полностью электрическом трёхрядном Lexus, производитель предложит новую модель TZ.

Таким образом, отказ от TX 550h+ не означает прекращения электрификации крупных кроссоверов марки. Компания меняет структуру предложения, разделяя автомобили с традиционными гибридными системами и полноценные электромобили.

Пока решение касается североамериканской модельной гаммы. Сведения о возможном пересмотре аналогичных предложений Lexus на других рынках производитель отдельно не раскрывал.