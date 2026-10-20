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Mitsubishi пересматривает планы производства гибридов на Филиппинах

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Японская компания Mitsubishi Motors пересматривает условия реализации проекта по организации производства гибридных автомобилей на Филиппинах. Основной причиной стали неопределённость государственной промышленной политики и отсутствие окончательных условий программы поддержки электрифицированного транспорта.

Об этом 20 октября 2026 года сообщило автомобильное издание CarGuide.PH, ссылаясь на сведения Manila Bulletin и заявления руководства Mitsubishi Motors Philippines Corporation.

Ранее японский автопроизводитель выразил намерение участвовать в государственной программе Electric Vehicle Incentive Strategy, или EVIS. Она предусматривает создание условий для локализации производства автомобилей с электрифицированными силовыми установками.

Возможность новых инвестиций обсуждалась на высоком уровне, включая контакты между руководством Mitsubishi Motors и властями Филиппин.

Однако новый президент и генеральный директор местного подразделения компании Рицу Имаэда сообщил, что инвестиционный проект продолжает изучаться. Окончательное решение о его реализации пока не принято.

По словам руководителя, производителю необходимо оценить экономическую целесообразность вложений и получить ясность относительно государственной поддержки.

Одним из ключевых факторов остаётся отсутствие подробных утверждённых условий EVIS. Компания также учитывает перспективу изменений промышленной политики после завершения срока полномочий действующей администрации страны в 2028 году.

Для крупного автомобильного предприятия подобные обстоятельства имеют существенное значение, поскольку инвестиции в производственное оборудование и подготовку персонала рассчитываются на продолжительный период.

Mitsubishi Motors рассматривает и альтернативные механизмы государственной поддержки. В частности, компания изучает возможность участия в программе Revitalizing the Automotive Industry for Competitiveness Enhancement, ориентированной на развитие местного автомобилестроения, включая производство машин с двигателями внутреннего сгорания.

При этом производитель не объявлял об отказе от проекта гибридной локализации.

В официальном заявлении Mitsubishi Motors Philippines Corporation подтвердила намерение продолжить подготовку к участию в EVIS и взаимодействие с государственными ведомствами.

Компания уже располагает производственными мощностями на Филиппинах. Кроме того, в Юго-Восточной Азии Mitsubishi выпускает гибридные автомобили в Таиланде.

При положительном инвестиционном решении Филиппины могут стать ещё одной производственной площадкой для автомобилей с комбинированными силовыми установками.

Окончательные объёмы инвестиций, перечень предполагаемых моделей и сроки запуска производства пока не объявлены.

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