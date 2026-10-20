Электрокроссоверы iCAUR V23 и V27 поступят в продажу в ноябре

Автомобильная марка iCAUR, входящая в структуру Omoda & Jaecoo, открыла предварительный приём заказов на два кроссовера для филиппинского рынка. Покупателям предложат полностью электрический V23 и более крупный V27 с силовой установкой, использующей бензиновый двигатель для увеличения запаса хода.

Как сообщает CarGuide.PH 20 октября 2026 года, официальная премьера обеих моделей состоится в ноябре. До этого момента производитель организовал специальную программу предварительного бронирования Pioneer Edition.

Для каждого из двух кроссоверов предусмотрена ограниченная серия из 100 автомобилей. Покупатели получат индивидуальные номерные знаки участника программы и дополнительный пакет оборудования и услуг.

В зависимости от выбранной модели предложение включает оборудование для домашней зарядки, портативное зарядное устройство, защитную плёнку для стёкол, коврики и доступ к мобильному приложению Car Linko.

Кроме того, предусмотрены бесплатное плановое техническое обслуживание в течение года и трёхлетняя помощь на дороге.

Важной частью предложения стала специальная гарантия на тяговую батарею. Согласно условиям программы, при снижении показателя её остаточной ёмкости ниже 70% в течение установленного гарантийного срока покупатель сможет претендовать на бесплатную замену. Конкретные ограничения определяются гарантийным договором.

Предварительная стоимость iCAUR V23 в исполнении с задним приводом составляет около 1,5 млн филиппинских песо. Полноприводный вариант предварительно оценён в 1,8 млн песо.

Более крупный V27 с увеличенным запасом хода ориентировочно будет стоить 2,1 млн песо за версию с приводом на одну ось и 2,5 млн песо за полноприводную модификацию.

За предварительное бронирование V23 установлен депозит в размере 1000 песо, а для V27 — 2000 песо. Участникам программы предоставят скидки соответственно 10 тысяч и 20 тысяч песо.

При этом названные суммы являются предварительными ориентирами, а не окончательными рекомендованными ценами.

Программа раннего бронирования продлится до 9 ноября 2026 года либо до исчерпания выделенной квоты. Окончательную стоимость, комплектации и подробные технические характеристики производитель намерен объявить на официальной презентации в ноябре.

Запуск двух моделей станет частью расширения присутствия китайских автомобильных брендов на рынке Филиппин, где производители предлагают различные варианты электрифицированного транспорта.