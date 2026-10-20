Премиальные электромобили теряют в цене быстрее бензиновых машин

Премиальные электромобили на вторичном рынке Великобритании в среднем сохраняют меньшую долю первоначальной стоимости, чем сопоставимые модели с бензиновыми и дизельными двигателями. К такому выводу пришли специалисты компании Brego, занимающейся оценкой остаточной стоимости автомобилей.

Результаты исследования опубликовало британское издание Autocar 20 октября 2026 года.

Аналитики изучили прогнозируемую стоимость подержанных автомобилей премиальных марок Mercedes-Benz, Porsche, Volvo и Genesis. В выборку вошли электрические модели и их аналоги с двигателями внутреннего сгорания.

Согласно расчётам Brego, через год эксплуатации остаточная стоимость автомобилей с традиционными силовыми установками в среднем оказывается на 1,9 процентного пункта выше, чем у электромобилей.

Для двухлетних машин разница составляет 0,7 процентного пункта, для трёхлетних — 0,9, а для четырёхлетних — 1,3 процентного пункта. Во всех этих возрастных категориях преимущество сохраняют бензиновые и дизельные автомобили.

Исследование показывает, что переход на электротягу не обязательно означает более высокую остаточную стоимость даже в премиальном сегменте. При этом результаты зависят от конкретной модели, рыночного спроса и условий её последующей продажи.

Для корпоративных автопарков и лизинговых организаций этот показатель имеет особое значение. Стоимость автомобиля после нескольких лет эксплуатации влияет на размер регулярных платежей и общую экономику владения транспортом.

Если ожидаемая цена перепродажи снижается, лизинговым компаниям приходится учитывать дополнительные финансовые риски при расчёте стоимости контрактов.

Покупатели подержанных автомобилей, напротив, могут получить возможность приобрести премиальный электромобиль с более значительной скидкой относительно первоначальной цены.

Вместе с тем меньшая остаточная стоимость не означает автоматически более высокие совокупные расходы на эксплуатацию. Для корректного сравнения необходимо учитывать затраты на энергию или топливо, техническое обслуживание, страхование, налоги и характер использования машины.

Представленные Brego показатели относятся к прогнозируемой розничной остаточной стоимости отдельных премиальных моделей. Они не описывают весь рынок электромобилей и не позволяют делать одинаковые выводы для автомобилей массового сегмента.

Тем не менее результаты исследования могут повлиять на подходы лизинговых компаний к формированию корпоративных автопарков и оценке финансовых рисков при закупке дорогостоящих электромобилей.