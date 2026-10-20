Fiat рассматривает запуск серийного минивэна Multiplay

Компания Fiat рассматривает возможность выпуска серийной версии концепта Multiplay, представленного на Парижском автосалоне 2026 года. Необычная модель сочетает элементы минивэна, кроссовера и пикапа, а её появление может ознаменовать возвращение итальянской марки в сегмент семейных автомобилей с просторным салоном.

О планах производителя рассказал руководитель Fiat Арно Беллони в интервью британскому изданию Autocar, опубликованном 20 октября.

По словам топ-менеджера, марке необходим полноценный семейный автомобиль. Беллони считает, что минивэны по-прежнему обладают преимуществами, которые современные кроссоверы не всегда могут предложить покупателям. В частности, речь идёт об организации внутреннего пространства и удобстве повседневной эксплуатации.

Концепция Multiplay отсылает к оригинальному Fiat Multipla образца 1998 года. Этот автомобиль выделялся необычным дизайном и трёхместным передним рядом сидений, позволявшим эффективно использовать сравнительно небольшую длину кузова.

Новая разработка предлагает переосмыслить подобную компоновочную философию с учётом современных требований. Fiat не намерен буквально возвращаться к прежнему формату минивэнов: будущая модель должна получить особенности кроссоверов, включая крупные колёса и соответствующие пропорции кузова.

Руководитель дизайнерского подразделения Франсуа Лебуан назвал Multiplay попыткой создать автомобиль для эпохи после повсеместного распространения SUV. По его мнению, покупателям можно предложить альтернативу привычным кроссоверам без ущерба для привлекательности дизайна.

Одним из рассматриваемых вариантов является серийная модель длиной менее 4,5 метра. При этом технические характеристики, компоновка салона и окончательная конструкция пока не утверждены.

Вопрос о запуске производства будет зависеть от реакции потенциальных покупателей. Производителю также предстоит определить, какие особенности концепта удастся сохранить при приемлемой себестоимости.

В качестве технической основы рассматриваются существующие решения концерна Stellantis. В частности, возможна унификация с семейством Fiat Grizzly либо использование новой платформы STLA One.

Беллони предупредил, что даже при быстром принятии решения серийный автомобиль появится не раньше чем через два-три года.

Таким образом, Fiat пока не объявила об окончательном запуске проекта, однако руководство компании рассматривает Multiplay как перспективное направление развития модельного ряда.