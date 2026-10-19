Jeep раскрыл цены и комплектации обновлённого Cherokee 2027 года

Американская марка Jeep раскрыла подробности обновлённой линейки Cherokee 2027 модельного года. Как сообщает autoevolution 19 октября, производитель расширил список комплектаций и предложил дополнительные варианты оформления кроссовера.

Одной из главных особенностей стала версия Trailhawk, предназначенная для эксплуатации вне асфальтовых дорог.

Такой Cherokee получил увеличенный дорожный просвет, специальную подвеску, металлическую защиту нижней части кузова и внедорожные шины на 17-дюймовых колёсах.

В состав системы полного привода Active Drive II входит двухступенчатая раздаточная коробка с понижающим рядом. Предусмотрена также электронная блокировка заднего дифференциала.

Благодаря этим решениям Cherokee Trailhawk рассчитан на преодоление сложных участков бездорожья, включая каменистые подъёмы и водные препятствия.

По заявлению производителя, глубина преодолеваемого брода достигает примерно 610 миллиметров.

Все версии Jeep Cherokee 2027 года оснащаются гибридной силовой установкой с турбированным бензиновым двигателем объёмом 1,6 литра. Её суммарная мощность составляет 210 л. с.

В смешанном цикле производитель заявляет расход топлива около 6,4 литра на 100 километров. Запас хода на одном баке превышает 800 километров.

Максимальная разрешённая масса буксируемого прицепа составляет приблизительно 1,59 тонны.

Помимо стандартных комплектаций, Cherokee получил новые исполнения Laredo Altitude и Limited Altitude.

Они отличаются преимущественно оформлением кузова и салона. В частности, предусмотрены 18-дюймовые колёсные диски с чёрным покрытием, затемнённые декоративные детали и дополнительные варианты обивки сидений.

Палитру кузова расширили новыми цветами, включая Fathom Blue, Ghost, Copper Shino и Goldilocks.

Для внедорожного исполнения Trailhawk предложен эксклюзивный вариант оформления салона Mantis Green.

Стоимость базового Jeep Cherokee на американском рынке составляет 37 125 долларов с учётом доставки. Версия Cherokee Trailhawk оценена минимум в 44 625 долларов.

Заказы на обновлённую модельную линейку уже принимаются. Производство Cherokee осуществляется на заводе Stellantis в мексиканской Толуке.