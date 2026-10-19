Ford готовит пять новых моделей для Европы, включая компактный Bronco

Компания Ford намерена существенно обновить европейский модельный ряд в течение ближайших трёх лет. Как сообщает The Wall Street Journal в материале от 19 октября, производитель делает ставку на более выразительный дизайн, спортивные характеристики и расширение сотрудничества с другими автомобильными концернами.

Руководство европейского подразделения Ford уже продемонстрировало дилерам предварительные варианты будущих автомобилей.

Среди новых разработок оказались компактные электрические модели, два гибридных кроссовера и небольшой внедорожник семейства Bronco.

Президент Ford Europe Джим Баумбик рассчитывает, что новая продукция поможет восстановить позиции американской марки на европейском рынке.

За последнее десятилетие продажи Ford в Европе сократились примерно на 36%. Компания столкнулась с усилением конкуренции со стороны китайских производителей, изменением экологических требований и недостаточной загрузкой собственных заводов.

Чтобы сократить расходы на разработку, Ford расширяет сотрудничество с другими автопроизводителями.

В частности, две компактные электрические модели будут созданы совместно с французской Renault. Их появление в продаже запланировано на 2028 год.

Ещё три автомобиля должны выйти к концу 2029 года. Один из проектов связан с сотрудничеством с китайской Geely и использованием производственных мощностей Ford в Испании.

При разработке новых автомобилей компания намерена активнее использовать собственное спортивное наследие.

В прошлом Ford добивался значительных успехов в раллийных соревнованиях, а теперь планирует вернуться в чемпионат мира по ралли с заводской командой в 2028 году.

Инженеры спортивного подразделения будут участвовать в работе над характеристиками будущих серийных моделей, включая настройки управляемости и подвески.

Одновременно Ford намерен сохранить разнообразие силовых установок. Компания учитывает, что значительная часть европейских покупателей по-прежнему рассматривает гибриды и автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

Отдельным приоритетом останется сегмент коммерческого транспорта, в котором Ford продолжает занимать сильные позиции.

Точные характеристики и названия большинства будущих моделей пока не раскрываются.