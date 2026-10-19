Hyundai представила особую версию Elantra N Monochrome с карбоновым обвесом

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor представил новую модификацию спортивного седана Elantra N, получившую название Monochrome. На некоторых рынках автомобиль продаётся под именем i30 Sedan N.

Новая версия ориентирована на покупателей, которым нравится производительность моделей подразделения Hyundai N, но не подходят броские декоративные элементы стандартных автомобилей.

Вместо ярко-красных акцентов дизайнеры использовали чёрные детали и окрашенные в цвет кузова элементы. Такое оформление получили передний бампер, боковые пороги, задний диффузор и тормозные суппорты.

Автомобиль оснащён корпусами наружных зеркал из углепластика, карбоновым задним антикрылом и новыми 19-дюймовыми коваными колёсными дисками матово-чёрного цвета.

Для кузова предусмотрены два цвета: Abyss Black Pearl и Performance Blue. Первый формирует практически полностью чёрный облик автомобиля, второй сочетает традиционный голубой оттенок Hyundai N с тёмными декоративными элементами.

В салоне появились рулевое колесо с отделкой алькантарой и аналогичная отделка чехла рычага переключения передач. Кнопки на руле выполнены в чёрном цвете, а контрастные строчки стали основным цветовым акцентом интерьера.

Техническая начинка спортивного седана осталась прежней. Под капотом находится двухлитровый турбированный двигатель мощностью 280 л. с. и максимальным крутящим моментом 392 Н·м.

Покупателям предложат шестиступенчатую механическую коробку передач или восьмиступенчатую роботизированную трансмиссию с двумя сцеплениями.

Версия с роботизированной коробкой и системой Launch Control разгоняется примерно до 97 км/ч за 4,8 секунды. С механической трансмиссией на достижение той же скорости требуется около 5,4 секунды.

В Австралии продажи Hyundai i30 Sedan N Monochrome начнутся в ноябре 2026 года. Для этого рынка предусмотрен выпуск 200 автомобилей.

Компания также планирует вывести специальную версию на рынки Южной Кореи и Канады. Возможность появления модели в других странах рассматривается, однако конкретные сроки пока не объявлены.

Стоимость новинки будет зависеть от рынка сбыта и станет известна отдельно.