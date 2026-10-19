Fiat готовит новый доступный электромобиль Koala на платформе Citroën 2CV

Компания Fiat разрабатывает новый доступный электромобиль, предназначенный преимущественно для европейского рынка. По информации британского издания Autocar от 19 октября, автомобиль может получить название Koala и стать электрическим аналогом популярного городского хэтчбека Panda.

В основу модели ляжет новая архитектура Stellantis E-car, предназначенная для компактных электромобилей. Эту же платформу использует будущий Citroën 2CV, концептуальная версия которого была представлена на Парижском автосалоне.

Руководитель дизайнерского подразделения Fiat Франсуа Лебуан сообщил, что разработка итальянского автомобиля находится примерно на той же стадии готовности, что и проект Citroën. Однако компания пока решила не демонстрировать новинку публике.

По словам главы Fiat Арно Беллони, итальянский производитель готовит несколько автомобилей на новой электрической архитектуре. Приоритетным направлением станет обновление линейки недорогих городских моделей.

Предполагается, что первый электромобиль нового семейства будет связан с Panda, однако необязательно сохранит это название.

В компании подтвердили регистрацию торговой марки Koala. Она соответствует новой концепции наименований Fiat, использующей названия медведей. В модельном ряду уже присутствуют Panda и Grizzly.

При этом будущий автомобиль не станет точной стилистической копией исторической Panda. Руководство Fiat намерено разработать современный дизайн, который сохранит узнаваемые особенности бренда без прямого копирования старых моделей.

Одним из источников вдохновения может стать студенческий концепт Ippo, победивший в организованном Fiat дизайнерском конкурсе.

Разработка новой компактной линейки связана с обсуждаемыми в Евросоюзе правилами для доступных электромобилей длиной менее 4,2 метра.

Ожидается, что упрощение требований к автомобилям этого класса позволит производителям снизить стоимость разработки и предложить покупателям более доступные модели.

Технические характеристики Fiat Koala, стоимость и точная дата премьеры пока не раскрыты. Citroën планирует начать продажи серийной версии нового 2CV в 2028 году.