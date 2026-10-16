В США выставили на продажу 54-летний Pontiac, который десятилетиями хранился без реставрации

В США на аукционе eBay появился Pontiac Luxury LeMans 1972 года выпуска, который большую часть своей жизни провёл в одной семье. Автомобиль сохранил оригинальные двигатель и коробку передач, однако после многолетнего хранения нуждается в восстановлении. Начальная стоимость машины составляет 5000 долларов.

Как сообщает Autoevolution 16 октября, автомобиль находится в городе Икли, штат Оклахома. По информации продавца, за всю историю у Pontiac было всего два владельца. Последний хозяин длительное время хранил машину, а теперь его сын решил выставить её на продажу.

Несмотря на возраст, автомобиль сохранил значительную часть заводского оборудования. Под капотом установлен оригинальный бензиновый двигатель Pontiac 350 с двухкамерным карбюратором, работающий в паре с автоматической коробкой передач.

В 1972 году базовый мотор Luxury LeMans развивал 160 лошадиных сил. Покупателям также предлагались более мощные варианты двигателей, однако выставленный на продажу экземпляр получил стандартную силовую установку.

Перед продажей автомобиль частично привели в рабочее состояние. В частности, восстановили карбюратор, установили новые тормозные компоненты, шланги и генератор. Кроме того, специалисты очистили топливный бак.

По утверждению продавца, двигатель запускается, а автомобиль способен самостоятельно передвигаться. Однако его техническое состояние требует дополнительной проверки.

В частности, указатель уровня топлива не работает, а кузов имеет следы коррозии. Также повреждено ветровое стекло: несколько лет назад во время шторма на машину упала ветка дерева.

За десятилетия эксплуатации автомобиль получил и некоторые неоригинальные детали. Переднее левое крыло ранее заменили, а установленная решётка радиатора принадлежит Pontiac T-37 1971 года. При этом продавец утверждает, что оригинальное крыло и два комплекта подходящих решёток сохранились.

Pontiac Luxury LeMans отличался от спортивных модификаций марки ориентацией на комфорт. В стандартное оснащение входили улучшенная отделка салона, мягкие ковровые покрытия, специальное рулевое колесо и декоративные элементы кузова.

В начале 1970-х годов модель пользовалась устойчивым спросом в США. В 1972 году было продано более 46 тысяч экземпляров Luxury LeMans, тогда как продажи спортивного Pontiac GTO составили немногим более 5800 автомобилей.

Несмотря на сравнительно широкое распространение модели в период её производства, сегодня сохранившиеся экземпляры представляют интерес для поклонников классических американских машин.

Однако стоимость такого автомобиля во многом определяется состоянием кузова, оригинальностью компонентов и объёмом предстоящих реставрационных работ.

На момент публикации стартовая цена выставленного Pontiac составляла 5000 долларов. При этом продавец установил резервную стоимость, ниже которой автомобиль может не быть продан.

Торги должны завершиться примерно через пять дней после публикации объявления.

Специалисты рекомендуют потенциальным покупателям лично осмотреть автомобиль перед заключением сделки. Особое внимание следует уделить состоянию днища, силовых элементов кузова и коррозионным повреждениям, которые не всегда можно оценить по фотографиям.

Хотя Pontiac находится в рабочем состоянии, для его транспортировки после покупки может потребоваться эвакуатор или автомобильный прицеп.

Дальнейшая судьба машины будет зависеть от результатов аукциона. Новый владелец сможет провести полноценную реставрацию, сохранив оригинальную конструкцию одного из представителей американского автопрома начала 1970-х годов.