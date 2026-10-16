Китайский автопроизводитель DFSK заключил десятилетний контракт на экспорт автомобилей

Китайская судоходная компания COSCO Shipping Specialized Carriers заключила долгосрочное соглашение с автопроизводителем DFSK об организации международных морских перевозок автомобилей. Контракт рассчитан на десять лет и предусматривает развитие транспортных маршрутов для поставок машин на зарубежные рынки.

Об этом 16 октября сообщает издание India Seatrade News. Информация о соглашении первоначально появилась в отраслевом издании Splash247 накануне.

Документ подписан с компанией Chongqing Xiaokang Import & Export, отвечающей за экспортные операции автомобильной марки DFSK.

В рамках сотрудничества стороны намерены увеличить объёмы перевозок, расширить использование специализированных морских судов и развивать международную логистическую сеть.

COSCO Shipping Specialized Carriers располагает опытом организации перевозок различных категорий грузов, включая автомобили. Для транспортировки машин используются специализированные суда-автовозы, позволяющие размещать значительное количество транспортных средств на нескольких грузовых палубах.

Подобная логистика играет важную роль в развитии автомобильного экспорта. Производители могут централизованно организовывать поставки крупных партий машин, снижая зависимость от отдельных перевозчиков и доступности транспортных мощностей.

Компания DFSK входит в группу Seres и выпускает автомобили, ориентированные как на внутренний рынок Китая, так и на международные продажи.

По данным производителя, за время работы компания экспортировала более 600 тысяч автомобилей. Машины марки представлены более чем в 70 странах и регионах.

Подписание десятилетнего контракта позволит сторонам планировать перевозки на длительный период и распределять транспортные мощности с учётом будущих экспортных потребностей.

При этом точные параметры соглашения пока не раскрываются.

Компании не назвали ежегодное количество автомобилей, которое планируется перевозить по новому контракту. Также неизвестны стоимость транспортных услуг, перечень конкретных морских маршрутов и дата начала выполнения обязательств.

Отсутствует и информация об общем финансовом объёме сделки.

Расширение транспортного сотрудничества происходит на фоне роста международного присутствия китайских автомобильных производителей.

В последние годы компании из КНР активно развивают зарубежные дилерские сети и увеличивают поставки автомобилей на рынки Азии, Европы, Ближнего Востока и других регионов.

При этом расширение экспорта требует соответствующего развития морской инфраструктуры. Недостаточное количество специализированных автовозов и высокая стоимость фрахта могут ограничивать возможности производителей даже при наличии спроса на автомобили.

Долгосрочные соглашения с судоходными компаниями позволяют автомобильным брендам снизить неопределённость при планировании поставок и обеспечить доступ к транспортным мощностям.

В случае DFSK заключённый контракт создаёт условия для дальнейшего расширения международной дистрибуции.

Однако конкретные результаты сотрудничества будут зависеть от фактического объёма перевозок, спроса на автомобили марки и развития торговых маршрутов.

Пока подтверждено заключение десятилетнего соглашения, тогда как количественные показатели будущего экспорта и финансовые условия стороны не раскрыли.