Genesis готовит гибридный кроссовер GV70 с запасом хода около 900 километров

Премиальный автомобильный бренд Genesis разрабатывает новую версию кроссовера GV70 с электрической силовой установкой и бензиновым двигателем, выполняющим функцию генератора. Предполагается, что суммарный запас хода такой машины составит около 900 километров.

О подготовке новой модификации сообщает Auto Datalog 16 октября со ссылкой на появившиеся фотографии испытательного прототипа.

Автомобиль относится к категории EREV — электромобилей с увеличенным запасом хода. В подобных системах бензиновый двигатель используется преимущественно для выработки электричества, необходимого для питания тяговой батареи и электромоторов.

Такая схема позволяет совместить особенности электрического привода с возможностью продолжать движение после снижения заряда аккумулятора, используя запас топлива.

Прототип Genesis GV70 EREV заметили во время дорожных испытаний. Машина практически лишена камуфляжа, благодаря чему удалось рассмотреть ряд особенностей конструкции.

Наиболее заметное отличие от полностью электрического GV70 заключается в наличии элементов, указывающих на использование двигателя внутреннего сгорания.

В задней части кузова появились две выхлопные трубы. Кроме того, испытательный автомобиль получил отдельный лючок топливного бака.

При этом прототип сохраняет узнаваемые очертания серийного Genesis GV70. Внешние изменения пока выглядят ограниченными и не свидетельствуют о полном пересмотре дизайна модели.

Для испытаний используется кузов текущего поколения кроссовера. Не исключено, что серийная модификация получит обновлённые элементы оформления, которые пока не представлены на тестовом автомобиле.

По предварительной информации, производитель ориентируется на суммарный запас хода около 900 километров. Однако официальные характеристики батареи, бензинового двигателя и электрической силовой установки ещё не объявлены.

Также неизвестно, какую часть этого расстояния кроссовер сможет преодолеть исключительно на электричестве.

Такие параметры имеют особое значение для покупателей, поскольку возможности автомобилей EREV существенно зависят от ёмкости аккумулятора, мощности генератора и условий эксплуатации.

Предполагается, что новая версия GV70 будет предназначена для нескольких международных рынков, включая Южную Корею, Северную Америку и отдельные европейские страны.

Появление подобной модификации позволит Genesis предложить альтернативу традиционным бензиновым кроссоверам и полностью электрическим автомобилям.

В отличие от обычного электрокара, автомобиль с бензиновым генератором меньше зависит от доступности общественных зарядных станций во время дальних поездок.

При этом такая схема сохраняет необходимость заправки топливом и не обеспечивает полностью безэмиссионную эксплуатацию при работе бензинового двигателя.

По сведениям Auto Datalog, дебют GV70 EREV может состояться ближе к концу 2026 года. Однако точная дата презентации и начала продаж производителем пока не подтверждена.

Таким образом, проект находится на стадии дорожных испытаний. Сведения о запасе хода и сроках появления модели остаются предварительными до публикации официальных технических характеристик.