Tesla показала летающий Roadster с ускорителями SpaceX и разгоном до 97 км/ч менее секунды

Компания Tesla представила прототип второго поколения электрического спорткара Roadster, оснащённый экспериментальной системой тяги, разработанной с участием SpaceX. Во время презентации автомобиль продемонстрировал необычные возможности: движение по перевёрнутой конструкции, кратковременный полёт и ускорение с места до 97 км/ч менее чем за секунду.

Как сообщает американское издание Car and Driver 16 октября, презентация состоялась на испытательном полигоне SpaceX в Макгрегоре, штат Техас.

Новое поколение Roadster впервые анонсировали ещё в 2017 году. С тех пор сроки начала производства неоднократно переносились, а технические характеристики оставались предметом обсуждений.

Теперь Tesla продемонстрировала действующий экспериментальный автомобиль, который существенно отличается от традиционных электрических спорткаров.

Одной из главных особенностей прототипа стала система вентиляторов под днищем. По утверждению разработчиков, она способна создавать дополнительную прижимную силу, эквивалентную ускорению до 2g.

Во время демонстрации автомобиль использовал эту систему для движения по специальной изогнутой конструкции, включая участок, на котором машина находилась колёсами вверх.

После этого прототип задействовал ускорители SpaceX. По информации Tesla, их суммарная тяга превышает 80 килоньютонов.

Оборудование позволило автомобилю оторваться от поверхности, выполнить переворот в воздухе и совершить посадку.

При этом в системе используется не ракетное топливо, а воздух, находящийся под чрезвычайно высоким давлением. Предполагается, что запасы воздуха смогут пополняться непосредственно автомобилем.

Отдельно компания продемонстрировала ускорение Roadster на короткой дистанции.

Во время первого заезда, по заявлению Tesla, электромобиль достиг скорости 60 миль в час, или примерно 97 км/ч, за одну секунду.

При повторной попытке производитель сообщил о результате 0,81 секунды. Независимого подтверждения этих измерений пока нет.

Глава Tesla Илон Маск также заявил, что максимальная скорость нового Roadster превысит 370 км/ч. В дальнейшем компания рассчитывает приблизиться к скорости около 616 км/ч.

Подобные показатели пока следует рассматривать как заявленные цели разработки, а не как подтверждённые характеристики серийного автомобиля.

Внешность нового Roadster выполнена в стиле клиновидных спортивных автомобилей. Прототип получил крупное активное заднее антикрыло, двухместный салон, двери с подъёмным механизмом и рулевое колесо необычной формы.

Tesla показала несколько экземпляров прототипа, причём автомобиль, выполнявший воздушные трюки, отличался от машины, представленной на сцене.

Маск сообщил, что серийное производство Roadster планируется начать в 2028 году. Стоимость автомобиля и окончательные технические характеристики пока не объявлены.

Кроме того, руководитель Tesla признал, что некоторые необычные возможности прототипа могут не соответствовать требованиям дорожного законодательства отдельных государств.

Таким образом, показанный Roadster остаётся экспериментальной разработкой. Демонстрация полёта и рекордного ускорения не означает, что все эти функции будут доступны покупателям серийной версии.