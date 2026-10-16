Владелец электрокара Fisker Ocean потерял почти $56 тысяч при продаже автомобиля

Американский автомобилист продал электрический кроссовер Fisker Ocean One почти в четыре с половиной раза дешевле первоначальной стоимости. Машина, приобретённая в 2023 году за 71 687 долларов, ушла с онлайн-аукциона всего за 15 801 доллар.

Как сообщает Autoevolution 16 октября, автомобиль выставили на площадке Cars & Bids. Торги завершились 14 октября, а итоговая сумма оказалась на 55 886 долларов ниже цены новой машины.

Речь идёт о Fisker Ocean One 2023 модельного года. Этот кроссовер представляет собой одну из наиболее оснащённых версий электромобиля, выпускавшегося американской компанией Fisker.

Проданный экземпляр получил кузов в цвете Mariana Metallic, салон Black Abyss Plus, панорамную крышу SolarSky, 22-дюймовые колёсные диски и мультимедийную систему с экраном диагональю 17,1 дюйма.

Электромобиль оснащён двумя двигателями, обеспечивающими полный привод. Совокупная мощность силовой установки составляет 564 лошадиные силы, а максимальный крутящий момент достигает 737 Нм.

Согласно заводским характеристикам, разгон с места до 97 км/ч занимает 3,6 секунды. Максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 205 км/ч.

Ёмкость тягового аккумулятора составляет 113 кВт·ч. Заявленный запас хода по американскому циклу EPA достигает приблизительно 580 километров.

Несмотря на внушительные технические характеристики, автомобиль столкнулся с существенным падением стоимости на вторичном рынке.

На момент продажи его пробег составлял около 10 800 миль, или 17,4 тысячи километров. Первый владелец приобрёл машину в ноябре 2023 года, поэтому за неполные три года она использовалась сравнительно мало.

В описании аукциона упоминались отдельные косметические дефекты кузова и колёсных дисков. Среди изменений — установка оборудования для поддержки Android Auto и Apple CarPlay, а также обновление программного обеспечения до версии Fisker OS 2.6.1.

Главным фактором риска для покупателей остаётся прекращение деятельности первоначального производителя.

Компания Fisker объявила о банкротстве в 2024 году. После этого владельцы её автомобилей столкнулись с неопределённостью относительно технической поддержки, доступности запасных частей и дальнейшего обслуживания.

Наличие сложной электроники и специализированных компонентов дополнительно осложняет эксплуатацию машин, производитель которых больше не обеспечивает полноценную сервисную инфраструктуру.

По данным Autoevolution, на американском вторичном рынке Fisker Ocean сейчас предлагаются примерно за 14–30 тысяч долларов и более, в зависимости от версии и состояния.

Результат конкретного аукциона не означает, что все экземпляры модели потеряли одинаковую долю стоимости. Однако он наглядно демонстрирует финансовые риски, связанные с покупкой автомобиля малоизвестного производителя, прекратившего деятельность.

Для первого владельца проданного Fisker Ocean снижение стоимости составило около 78% первоначальной цены. При этом в расчёт не включены расходы на страхование, обслуживание и эксплуатацию автомобиля.