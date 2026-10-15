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В России доля автомобилей местного производства достигла 63,8%

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В России доля автомобилей местного производства достигла 63,8%

По итогам января–сентября 2026 года в России продали более 687 тысяч автомобилей отечественного производства. По информации Минпромторга, показатель увеличился на 23,4% относительно аналогичного периода прошлого года.

Доля таких машин на российском рынке достигла 63,8%. Рост связан в том числе с запуском новых производственных площадок и расширением локальной сборки автомобилей.

В числе проектов, находящихся на разных этапах реализации, — представительский седан Senat 1000, гибридный кроссовер Lada Azimut и автомобили корейской марки KGM. Некоторые предприятия также рассматривают возможность выпуска новых китайских внедорожников.

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