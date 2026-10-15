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В России представили обновленный Hongqi H5 за 4,48 млн рублей

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В России представили обновленный Hongqi H5 за 4,48 млн рублей

Китайская компания Hongqi открыла прием заказов на модернизированный седан H5 2026 модельного года. Автомобиль предлагается российским покупателям в комплектации Deluxe стоимостью 4,48 млн рублей.

Основные изменения затронули интерьер. Вместо вертикального экрана мультимедийной системы установлен горизонтальный дисплей диагональю 15,6 дюйма. Селектор коробки передач перенесли на рулевую колонку, а для кузова и салона предусмотрели новые варианты оформления.

Седан сохранил двухлитровый турбированный двигатель мощностью 218 л. с., восьмиступенчатую автоматическую коробку передач и передний привод. Заявленное время разгона до 100 км/ч составляет 7,8 секунды.

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