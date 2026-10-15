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Страховщики назвали российские регионы с высокой частотой ДТП

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Российские страховые компании проанализировали аварийность на дорогах страны в 2026 году и определили территории, где автомобилисты чаще обращаются за возмещением после ДТП.

По данным страховщиков, в отдельных городах частота дорожных происшествий почти на 50% превышает средний показатель.

Результаты исследования показывают различия в уровне аварийности между регионами. Статистика страховых компаний отражает ситуацию по их клиентам и не обязательно совпадает с общим количеством ДТП, зарегистрированных Госавтоинспекцией.

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