Главная » Новости

УАЗ готовит обновленный «Патриот» к серийному производству

Опубликовано Обновлено

Ульяновский автомобильный завод продолжает подготовку к выпуску модернизированного внедорожника семейства «Патриот». Предприятие показало производственные процессы, связанные с обновленной моделью.

Изменения направлены на дальнейшее развитие автомобиля, который остается одной из основных моделей завода. Подготовка производства включает организацию выпуска обновленных машин и необходимые технологические операции.

Информация о проекте появилась на фоне планов российских автопроизводителей по обновлению модельных линеек.

Tvoe-avto.com
Выходные данные Сетевое издание «Tvoe-avto.com» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 67947 от 13.12.2016 г. Учредитель: Харитонов Константин Николаевич. Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна. Электронный адрес редакции: redactor@tvoe-avto.com. Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: redactor@tvoe-avto.com.