УАЗ готовит обновленный «Патриот» к серийному производству

Ульяновский автомобильный завод продолжает подготовку к выпуску модернизированного внедорожника семейства «Патриот». Предприятие показало производственные процессы, связанные с обновленной моделью.

Изменения направлены на дальнейшее развитие автомобиля, который остается одной из основных моделей завода. Подготовка производства включает организацию выпуска обновленных машин и необходимые технологические операции.

Информация о проекте появилась на фоне планов российских автопроизводителей по обновлению модельных линеек.