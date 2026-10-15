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В России начали проверять историю автомобилей из Китая по VIN

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В России начали проверять историю автомобилей из Китая по VIN

Российским покупателям подержанных автомобилей стала доступна проверка сведений об эксплуатации машин на территории Китая. Соответствующую функцию добавили в сервис «Автотека».

Для получения отчета необходимо указать VIN-номер транспортного средства. Новая система позволяет изучать информацию об автомобиле еще до его ввоза в Россию.

Проверка распространяется на машины различных марок, ранее эксплуатировавшиеся на китайском рынке. Нововведение должно помочь покупателям получить дополнительные сведения при выборе автомобиля с пробегом.

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