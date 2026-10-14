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Hyundai вложит $15,5 млрд в развитие автомобильного производства в Индии

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Южнокорейский концерн Hyundai Motor Group намерен инвестировать около 15,5 млрд долларов в индийские предприятия и технологические проекты до 2032 года.

Средства направят на расширение производственных мощностей, развитие исследовательских центров и создание инфраструктуры для испытаний новых автомобилей.

Около 700 млн долларов предусмотрено на модернизацию исследовательского подразделения компании в Индии.

В настоящее время совокупные производственные мощности Hyundai в стране превышают 1,4 млн автомобилей ежегодно. Реализация новой инвестиционной программы должна обеспечить дальнейшее увеличение выпуска машин.

Индийский рынок занимает третье место в мире по количеству продаваемых автомобилей и рассматривается концерном как одно из основных направлений международного развития.

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