BYD установит в Европе 3000 сверхбыстрых зарядных станций к концу 2027 года

Китайский автопроизводитель BYD объявил о планах расширения зарядной инфраструктуры в европейских странах. До конца 2026 года компания рассчитывает установить 100 станций Flash Charging, а к завершению 2027-го увеличить их количество до 3000.

Мощность зарядного оборудования достигает 1500 кВт. По данным производителя, совместимые автомобили с аккумуляторами Blade Battery второго поколения способны восполнить заряд с 10 до 70% примерно за пять минут, а до 97% — за девять минут.

Первую европейскую станцию такого типа компания установила в Германии в июне 2026 года. Также оборудование уже появилось в Великобритании и других странах.

Расширение сети связано с подготовкой к запуску новых моделей BYD, поддерживающих высокомощную зарядку.