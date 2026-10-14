BYD представит новый Seagull с лидаром и быстрой зарядкой 20 октября

Китайская компания BYD назначила презентацию второго поколения электрического хетчбэка Seagull на 20 октября 2026 года. Автомобиль получил увеличенный кузов, переработанный интерьер и расширенный набор электронных помощников.

Длина машины выросла на 425 мм и теперь составляет 4205 мм. Колесная база увеличилась до 2650 мм. На крыше предусмотрена установка лидара для работы систем помощи водителю.

Новинку оснастят электродвигателем мощностью 127 л.с. и предположительно аккумулятором Blade Battery второго поколения с поддержкой сверхбыстрой зарядки.

В салоне появится увеличенный центральный экран, при этом отдельная традиционная приборная панель отсутствует. Часть функций сохранит управление физическими кнопками.