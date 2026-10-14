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В России начали предлагать Nissan NV200 по цене от 1,875 млн рублей

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На российском автомобильном рынке появились предложения по продаже новых Nissan NV200, которые поставляются в страну по альтернативным каналам импорта.

Минимальная стоимость автомобиля на одной из торговых площадок составляет 1 875 000 рублей.

Модель рассматривается в качестве альтернативы Lada Largus благодаря возможности использования как для семейных поездок, так и для перевозки небольших грузов.

Автомобиль оснащается атмосферным бензиновым двигателем и автоматической трансмиссией. Встречаются предложения с полным приводом.

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