В России начали предлагать Nissan NV200 по цене от 1,875 млн рублей

На российском автомобильном рынке появились предложения по продаже новых Nissan NV200, которые поставляются в страну по альтернативным каналам импорта.

Минимальная стоимость автомобиля на одной из торговых площадок составляет 1 875 000 рублей.

Модель рассматривается в качестве альтернативы Lada Largus благодаря возможности использования как для семейных поездок, так и для перевозки небольших грузов.

Автомобиль оснащается атмосферным бензиновым двигателем и автоматической трансмиссией. Встречаются предложения с полным приводом.