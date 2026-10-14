В России ожидают снижения продаж новых автомобилей в октябре

Российский рынок новых легковых автомобилей в октябре 2026 года может сократиться на 5–7% относительно сентября. Такой прогноз представил коммерческий директор дилерской сети «Прагматика» Александр Шапринский.

Одной из причин возможного снижения спроса он назвал приостановку государственных программ, направленных на поддержку покупателей автомобилей.

Изменение условий льготного финансирования способно повлиять на решения покупателей, которые планировали приобрести машину с использованием государственных субсидий.

Окончательные результаты октябрьских продаж станут известны после завершения месяца.