Stellantis планирует выпустить Dodge Charger с двигателем V8 в 2028 году

Автомобильный концерн Stellantis готовит новую версию Dodge Charger с восьмицилиндровым двигателем HEMI V8 объемом 6,2 литра и механическим нагнетателем. По информации Automotive News, производство модели планируется начать в конце 2027 года, а на рынок она выйдет как автомобиль 2028 модельного года.

Предполагается, что ежегодный объем выпуска составит около 12 тысяч машин. Новая модификация получит название Hellcat и будет оснащаться восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Двигатель планируют устанавливать как на двухдверные, так и на четырехдверные версии Charger.

Сейчас модель предлагается с трехлитровым шестицилиндровым бензиновым двигателем мощностью до 550 л. с., а также с электрическими силовыми установками.

Официального подтверждения сроков выпуска версии V8 пока нет. Представители Stellantis заявили, что компания не комментирует сообщения о будущих моделях.