Chery повторно отзывает почти 9 тысяч Omoda C5 из-за проблем с задней осью

Китайский автопроизводитель Chery объявил в Малайзии отзыв 8878 кроссоверов Omoda C5 из-за риска отсоединения задней оси. Аналогичная неисправность уже становилась причиной сервисной кампании в 2024 году, сообщает CarNewsChina.

Поводом для нового отзыва стал случай в городе Джохор-Бару, где у автомобиля 2023 года выпуска во время движения полностью отделилась задняя ось. В результате никто не пострадал.

Совместная проверка Chery и транспортного ведомства Малайзии выявила недостаточную прочность некоторых сварных соединений рычагов задней подвески. При повышенных нагрузках это может привести к разрушению конструкции.

Компания намерена бесплатно проверить затронутые автомобили и при необходимости заменить дефектные детали. Дополнительные проверки проведут и на зарубежных рынках, где продавались машины 2023 года выпуска.

На время расследования малайзийские власти ограничили регистрацию новых Omoda C5. Ранее, в 2024 году, производитель уже отзывал 600 автомобилей по аналогичной причине.