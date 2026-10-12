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Volkswagen назвал выпуск доступных электромобилей одной из главных задач

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Volkswagen назвал выпуск доступных электромобилей одной из главных задач

Volkswagen расширяет линейку компактных электромобилей на фоне усиливающейся конкуренции с китайскими автопроизводителями. Компания стремится снизить стоимость новых моделей, сохранив их техническое оснащение и рентабельность производства.

На Парижском автосалоне 2026 года концерн представил четыре модели начального сегмента: Volkswagen ID. Polo, ID. Cross, Cupra Raval и Skoda Epiq. Все автомобили используют общую платформу MEB+, позволяющую унифицировать компоненты и сократить производственные расходы.

По информации Volkswagen, суммарное количество заказов на автомобили нового семейства приблизилось к 150 тысячам. Начальная стоимость ID. Polo заявлена на уровне около 25 тысяч евро.

Развитие сегмента небольших электромобилей рассматривается концерном как одно из направлений укрепления позиций на европейском рынке. При этом производителям приходится учитывать ценовую конкуренцию, затраты на разработку технологий и необходимость адаптации производства к новым требованиям.

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