Citroen возродит легендарную модель 2CV в виде бюджетного электромобиля

Французская компания Citroen представила концептуальную версию нового 2CV, созданного по мотивам одноимённого автомобиля прошлого века. Серийную модель планируют вывести на европейский рынок до конца 2028 года, сообщает Auto Express.

Ожидается, что электромобиль будет стоить от 15 тысяч евро. Его разработка ведётся с учётом новых европейских требований к категории доступных городских машин, которые пока находятся на стадии согласования.

Длина концепта составляет 3,76 метра. В оформлении сохранились характерные черты оригинального 2CV, включая рельефный капот, необычную форму фар и складную тканевую крышу. Для снижения себестоимости разработчики предусмотрели практически плоские стёкла, упрощённые кузовные элементы и открытые бамперы.

Салон получил минималистичную переднюю панель, односпицевый руль и компактные дисплеи. Вместо традиционной приборной панели информация для водителя выводится на специальную поверхность под лобовым стеклом.

Технические характеристики силовой установки пока не раскрываются. Citroen рассчитывает ограничить массу серийного электромобиля одной тонной. При этом окончательные параметры аккумулятора и запас хода ещё не объявлены.